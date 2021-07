Le Maroc sera obligé de renforcer les mesures restrictives (Expert)

Le membre du Comité National Technique et Scientifique Consultatif de Vaccination, Said Afif, a mis en garde contre une éventuelle rechute épidémiologique à cause du relâchement observé chez les citoyens.

Dans une déclaration à Le Site info, Dr Afif a indiqué que la cause de la hausse des cas de Covid-19 au Maroc est le non-respect des gestes barrière. On commence notamment à observer des rassemblements de population, rassemblements familiaux, non-port du masque et non-respect de la distanciation.

Notre interlocuteur ajoute que le variant Delta se propage à 40% de plus que le variant britannique, ce qui suscite des inquiétudes au sujet d’un éventuel retour à la case départ. Le médecin signale que devant le relâchement observé, les autorités seront obligées de renforcer de nouveau les mesures restrictives.

Dr Afif appelle ainsi les citoyens à respecter les gestes barrières, signalant que la stabilité épidémiologique qu’a connue le pays est due à la patience et l’engagement des citoyens pendant le mois de ramadan.

M.F.