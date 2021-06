Le Maroc s’apprête-t-il à « expulser » l’ambassadeur d’Espagne ?

Plusieurs médias espagnols ont annoncé ce mercredi que le Maroc s’apprête à « expulser » l’ambassadeur d’Espagne à cause de la crise actuelle entre Rabat et Madrid.

D’après la presse espagnole, le diplomate devrait être « chassé » par le Royaume après l’affaire de Brahim Ghali qui a causé un gros coup de froid sur les relations maroco-espagnoles.

A ce propos, une source fiable de Le Site info a balayé ces rumeurs d’un revers de main, indiquant que ces allégations sont totalement fausses. Et d’ajouter qu’aucune décision officielle n’a encore été prise à ce sujet.

Pour rappel, le dénommé Brahim Ghali, alias « Mohamed Benbatouche », entré en Espagne avec un faux passeport et sous une fausse identité, pour y recevoir les soins appropriés à son état de santé (covid-19 ou une autre pathologie, on ne le sait guère exactement), a quitté l’Espagne pour regagner tranquillement le pays du mentor et soutien du polisario.

Selon le quotidien « El Pais », Brahim Ghali a regagné l’Algérie à bord d’un vol ayant décollé de l’aéroport Babilonia et ce, après que la justice espagnole n’a pris aucune décision concernant les nombreux chefs d’accusation qui pèsent contre lui: tortures, enlèvements, viols et crimes de guerre.

S.L.