Le Maroc s’apprête à lancer un nouveau satellite espion

Le Maroc vise à travers l’acquisition de ce satellite à lutter contre l’immigration clandestine et toute sorte de contrebande, la traque des groupes djihadistes qui s’activent dans la région du Sahel, tels Al Qaeda dans le Maghreb islamique, ainsi que la détection des mouvements des pirates au niveau du golfe de Guinée et la surveillance des frontières du sud.

Le satellite permettra par ailleurs de disposer d’informations détaillées sur les structures militaires et les mouvements des forces armées des deux voisins l’Espagne et l’Algérie ou encore le Front Polisario. Ainsi, le Maroc est le troisième pays en Afrique à avoir cet équipement de haute facture après l’Egypte et l’Afrique du Sud.