Le Maroc risque-t-il de se reconfiner ?

Après la décision du Maroc de fermer ses frontières, plusieurs citoyens craignent un nouveau confinement dans le cadre des mesures pour se protéger du variant omicron.

A ce propos, un membre du comité scientifique du covid a indiqué à Le Site info que toutes les décisions qui seront prises dépendront de l’évolution de la situation épidémiologique, soulignant que tous les scénarios sont actuellement étudiés par le comité.

«Pour l’instant, la situation épidémiologique est stable. Mais il est nécessaire de renforcer certaines mesures pour préserver les acquis du Maroc en matière de gestion de la pandémie et surveiller cette nouvelle souche», explique notre source.

Et d’ajouter : «Il est encore tôt d’évoquer un éventuel reconfinement. Nous ne disposons pas encore des données nécessaires pour trancher à ce sujet».

Pour rappel, le gouvernement a annoncé, mercredi soir, avoir décidé de limiter à 10 personnes au maximum la présence aux cérémonies des funérailles et des obsèques.

« Sur la base des dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire, et dans le cadre des mesures préventives en vigueur pour limiter la propagation de la pandémie du Coronavirus, et en vue de la préservation de la santé des citoyennes et des citoyens, le gouvernement a décidé de limiter à 10 personnes au maximum la présence aux cérémonies des funérailles et des obsèques », indique le gouvernement dans un communiqué.

Tout insistant sur l’importance de ces dispositifs pour la réduction des risques de propagation de la pandémie, le gouvernement rappelle la nécessité de l’engagement fort et responsable de tous pour le respect des mesures et décisions prises par les autorités publiques.

N.M.