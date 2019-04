Le Maroc réunit Coca-Cola et Marvel (VIDÉO)

À l’occasion de la sortie au cinéma du nouveau film événement des Studios Marvel « AVENGERS : ENDGAME » le 26 avril prochain, Coca-Cola Sans Sucres s’associe à Marvel pour faire vivre au public une expérience unique et immersive à travers un dispositif inédit au Maroc.

Coca-Cola Maroc est heureuse d’annoncer son partenariat avec les Studios Marvel à l’occasion de la sortie en salles d’« AVENGERS : ENDGAME ».

Imane Belmejdoub, Directrice Marketing de Coca-Cola Maroc déclare : « Coca-Cola et Marvel partagent la même volonté d’innover et un univers intergénérationnel qui traverse les époques. Nous sommes par ailleurs constamment à la recherche de nouvelles expériences à partager avec nos consommateurs autour de thématiques et de sujets qui les passionnent.

Le succès des films des Studios Marvel au Maroc, et plus particulièrement de la saga Avengers, est pour nous emblématique de la puissance de cet univers cinématographique et de sa pertinence auprès de notre jeune public.

Nous sommes donc particulièrement heureux de pouvoir lui offrir une occasion unique de vivre au Maroc une immersion complète dans cet univers à travers un dispositif original ».

Frédéric Monnereau, directeur Studio de The Walt Disney Company France, Benelux, Maghreb et Afrique Francophone indique pour sa part: « D’une richesse inégalée, l’extraordinaire Univers Cinématographique Marvel est devenu un véritable phénomène de société, où les plus jeunes comme leurs ainés aiment à se retrouver.

C’est un immense honneur de proposer au public marocain des contenus aussi riches que ceux de l’Univers Cinématographique Marvel lors de ce Festival qui rayonnera aussi bien dans les salles de cinéma que sur l’ensemble du territoire grâce à la télévision. Une formidable occasion d’échanger et partager avec le plus grand nombre de fans et de familles. »

À travers le Maroc, dès le 9 avril, Marvel & Coca-Cola Sans Sucres proposeront un dispositif d’ampleur inspiré par le film « AVENGERS : ENDGAME »:

« MARVEL STUDIOS FESTIVAL » À L’OCCASION DE LA SORTIE D’« AVENGERS : ENDGAME »

C’est avec le nouveau film des Studios Marvel, «AVENGERS : ENDGAME», que s’ouvrira le premier « Marvel Studios Festival » au Maroc. Ce Festival qui se déroulera du 25 au 28 avril 2019 est l’occasion pour les Marocains de tous âges de vibrer et de vivre une expérience en famille ou entre amis autour d’histoires extraordinaires et de super-héros fédérateurs à travers :

La programmation exceptionnelle de grands films de l’Univers Cinématographique Marvel dans 6 villes du Royaume, une expérience en « Réalité Virtuelle » dans un corner « Coca-Cola » au sein de l’ensemble des cinémas, un concours de Cosplay, où les fans pourront donner vie à leurs personnages préférés à travers des costumes et des déguisements, une Master Class ouverte au public gracieusement sur le thème : «L’art du Comic Book » avec l’artiste français dessinateur Marvel Roland Boschi : le 26 avril à 20h00 au Ciné Atlas de Rabat, le 27 avril à 11h00 à l’Imax de Casablanca et le 28 avril à 11h00 au Colisée de Marrakech.

« LE MOIS MARVEL » SUR LA CHAÎNE NATIONALE 2M

Du 9 au 24 avril, le public marocain pourra vivre le Mois Marvel, en partenariat avec la chaine nationale 2M, qui diffusera chaque mardi un film des Studios Marvel en prime time, avec une rediffusion les dimanches soir permettant ainsi à un plus large public marocain de se familiariser avec cet univers unique. Trois films sont diffusés dans ce cadre : ANT-MAN, DOCTOR STRANGE et CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR.

DES CANETTES & BOUTEILLES COCA-COLA SANS SUCRES COLLECTOR EN SÉRIE LIMITÉE

Les personnages emblématiques du nouveau film des Studios Marvel, AVENGERS : ENDGAME, sont à retrouver du 1er avril au 30 juin. Cette collection de six canettes/bouteilles à l’effigie des super-héros sera en vente dans tous les points de vente à travers le Maroc. C’est une série limitée de produits au visuel spécialement revisité pour l’occasion.