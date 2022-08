Le Maroc renforce son armada sécuritaire avec un nouveau système de surveillance

Les forces armées du Maroc viennent d’acquérir un système de contrôle et de surveillance dernier cri auprès de l’Agence de Coopération en matière de Défense et de Sécurité (DSCA) américaine.

L’Agence a indiqué que le montant de la transaction est de 141,1 millions de dollars (environ 1,5 milliard de dirhams), à travers laquelle le royaume procédera à l’acquisition de 6 systèmes radio tactiques interarmées de distribution d’informations multifonctionnelles (MIDS-JTRS).

Sont également inclus des appliques cryptographiques KY-100M Narrowband/Wideband Terminals, KIV-78 et KIV-77, des chargeurs à clé simple (SKL) AN/PYQ-10, des communications sécurisées supplémentaires, des dispositifs cryptographiques et de l’équipement de navigation de précision.

Le système compte aussi des logiciels, un équipement de soutien non classifié et classifié, des pièces de rechange et de réparation, l’équipement de soutien et d’essai, des publications et documentation technique, la formation du personnel et l’équipement de formation, sans oublier des services d’appui technique et logistique ainsi que d’autres éléments connexes du soutien logistique et du programme.

L’objectif étant de renforcer les capacités du royaume à faire face aux menaces étrangères, ainsi que d’assurer la surveillance de l’ensemble du territoire. La DSCA indique enfin que les fournisseurs de ces équipements sont General Atomic Aeronautical Systems Inc., San Diego CA, Lockheed Martin Inc., Bethesda MD, Raytheon Inc., Waltham MA et Leonardo SpA, Rome, Italie.