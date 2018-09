Le Maroc reçoit de nouveaux chars Abrams des Etats-Unis

Selon Info Defensa, site espagnol spécialisé dans les affaires militaires et stratégiques, des images satellitaires montrent en effet que le Maroc dispose de 127 chars parmi les 200, dont les Etats-Unis ont autorisé la vente au Maroc. Le site espagnol a signalé que ces équipements militaires contribueront à moderniser l’arsenal militaire terrestre marocain et renforcer la possibilité de collaboration entre les Etats Unis et les autres alliés.

Avec cette livraison, le Maroc a acquis au total 220 chars Abrams pour une enveloppe de plus d’un milliard de dollars, comprenant les pièces de rechange, les équipement, la logistique et l’entrainement à l’usage de ces armes.