Le Maroc reçoit ce vendredi une nouvelle livraison du vaccin Sinopharm

Un avion a atterri ce vendredi matin à Casablanca, avec à son bord de nouvelles doses du vaccin chinois Sinopharm.

Selon une source de Le Site info, le Maroc a reçu 4 millions de nouvelles doses du vaccin chinois. Le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II de Casablanca, Mustapha Naji, a déclaré que le Royaume recevra de nouvelles doses d’autres vaccins dans les prochains jours.

Le virologue ajoute que le but derrière ces nouvelles livraisons est d’accélérer la campagne de vaccination afin de retourner le plus vite possible à la vie normale, appelant les Marocains à s’engager massivement dans cette campagne.

M.F.