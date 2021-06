Le Maroc recevra de nouvelles doses du vaccin AstraZeneca

Le Maroc recevra, dans les prochains jours, de nouvelles doses du vaccin AstraZeneca, dans le cadre de l’initiative onusienne Covax.

Selon le membre du Comité National Technique et Scientifique Consultatif de Vaccination, Said Afif, le Royaume recevra 650.000 nouvelles doses dudit vaccin. Afif ajoute que plus le Maroc recevra les vaccins, plus la campagne de vaccination se poursuivra dans les meilleures conditions, garantissant ainsi sa réussite. D’autant plus qu’il existe une grande concurrence pour l’obtention du vaccin.

Il a de même appelé les citoyens à respecter les mesures sanitaires afin d’éviter une rechute épidémiologique au Maroc.

M.F.