Le Maroc réceptionne un nouveau lot d’armes lourdes américaines

Par ailleurs, un rapport récent de l’Inspection générale des FAR a révélé que les importations d’armes du Maroc avaient considérablement augmenté ces cinq dernière années, surtout après la conclusion de plusieurs accords avec la Russie, la Chine et les Etats-Unis, rappelle le quotidien.

