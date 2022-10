Le Maroc réagit au démenti de l’ambassade de France à propos de Ferhat Mhenni

Mercredi dernier, l’ambassade de la République française à Rabat a publié un démenti concernant l’affaire du président du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), Ferhat Mhenni, interdit d’antenne sur la chaîne CNEWS, alors qu’il avait été auparavant invité à accorder une interview à cette dernière.

Dans ledit démenti, l’ambassade de France au Maroc a cru bon nier cette interdiction, décidée par les hautes autorités hexagonales. Et le gouvernement marocain n’a pas tardé à réagir à cette « initiative » impromptue, mêlant le Royaume à une affaire politique qui ne le concerne en aucun cas.

Et c’est par la voix du ministre délégué auprès du chef de gouvernement, chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement qu’est venue la réaction légitime et l’incompréhension du Royaume. Ainsi, Mustapha Baitas, lors du point de presse, faisant suite à la tenue hebdomadaire, jeudi 6 octobre courant, du Conseil du gouvernement, s’est demandé si de telles initiatives diplomatiques sont du ressort des ambassades étrangères.

Et d’asséner: « Je me demande aussi si les ambassades font cela d’habitude et si les autres ambassades de France, dans les différents pays du monde, font ce que l’ambassade de France au Maroc a fait! ».

A rappeler que dans une note publiée sur la Toile, jeudi 6 octobre courant, l’ambassade de France à Rabat a indiqué avoir pris connaissance de déclarations et des commentaires de la presse (ndlr, faisant ainsi allusion aux médias nationaux), faisant entendre que « les autorités françaises étaient intervenues » afin qu’une chaîne hexagonale interdise à un invité d’une émission d’information de s’exprimer.

L.A.