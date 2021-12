Le Maroc prolonge la suspension des vols (PHOTO)

Le Maroc a décidé de prolonger la fermeture des frontières jusqu’au 31 janvier 2022. La décision a été prise dans le cadre des mesures pour endiguer le risque de propagation du coronavirus, du variant Omicron en particulier.

«Prolongement de la suspension de tous les vols de passagers de et vers le Maroc jusqu’au 31 janvier 2022», a annoncé l’Office national des aéroports sur sa page officielle.

Le 28 novembre dernier, pour rappel, le Comité interministériel de suivi du Covid avait annoncé la suspension de tous les vols directs de passagers en provenance et à destination du Royaume.

« En raison de la propagation rapide du nouveau variant du virus de la Covid-19 – Omicron (B.1.1.529), notamment en Europe et en Afrique, et afin de préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens il a été décidé de suspendre tous les vols directs de passagers à destination du Royaume du Maroc», avait précisé le Comité dans un communiqué.

