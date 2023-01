Le Maroc, premier exportateur de sardines en conserve dans le monde

Zakia Driouch, secrétaire générale du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts a déclaré que le Maroc est le premier exportateur de sardines en conserve au monde, avec un total de 152.137 tonnes en 2022 et d’une valeur d’environ 5,9 milliards de dirhams.

Compte tenu de la part que représente la pêche à la sardine dans le total des poissons pêchés (64%), la pêche à la sardine occupe une place très importante dans l’activité du secteur de la pêche maritime au Maroc.

Zakia Driouch a ajouté que l’importance économique de l’activité de pêche à la sardine au Maroc ne se limite pas uniquement aux quantités pêchées, mais comprend également l’activité de transformation, notamment dans ses principales activités que sont la mise en conserve, la congélation et le conditionnement du poisson frais.

« Cette activité joue un rôle important dans la croissance des exportations marocaines de produits de la mer, la diversité du tissu industriel permet au Maroc d’occuper une place de premier plan dans les échanges mondiaux des produits de la mer », note la responsable ministérielle.

Sur le plan social, le secrétaire général du secteur de la pêche a expliqué que l’activité de la pêche maritime crée de nombreux emplois, notamment à travers une flotte de navires côtiers qui sont considérés comme les plus importants en termes de nombre et d’emplois créés, ainsi qu’au niveau des usines de conserveries.

En parallèle, Driouch a indiqué que le secteur de la pêche maritime fait face à plusieurs défis, notamment ceux liés aux changements climatiques et aux répercussions des crises mondiales (Covid-19, guerre en Ukraine). Elle a assuré que le secteur de la pêche maritime ne ménage aucun effort pour préserver ses ressources halieutiques pour les générations futures, notamment en élaborant des plans d’aménagements visant l’enregistrement du taux le plus bas en termes de fermeture d’entreprises et du nombre de travailleurs.