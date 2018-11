Le Maroc perd une grande personnalité avec Abdelhamid El Jamri

Le Royaume vient de perdre une grande personnalité à travers le décès mardi soir de Abdelhamid El Jamri suite à une maladie.

Né en décembre 1957 à Guerouane dans la région de Meknès, il était vice-Président du Comité onusien pour la protection internationale des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, expert auprès de l’Union européenne en développement économique et consultant international en ingénierie de projet de développement.

Il était également Directeur de l’Institut supérieur de formation et de développement (France). Feu Abdelhamid El Jamri présidait également le Réseau international “Initiatives 21 pour le développement”: création et mise en place dans plusieurs pays. Il a travaillé comme consultant pour plusieurs gouvernements européens et africains et des ONG dans les domaines de l’ingénierie de projet, de la gestion des ressources humaines, de la migration, de la réhabilitation de masse et du diagnostic structurel. Abdelhamid El Jamri est auteur de plusieurs publications traitant la question migratoire.

M.J.K.