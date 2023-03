Le Maroc parmi les peuples les moins heureux du monde

La députée Naima El Fathaoui, du groupe du Parti de la Justice et du Développement (PJD), à la Chambre des représentants, a affirmé que le Maroc est classé à la 100e position du classement de l’indice du bonheur mondial au titre de l’année 2023.

En effet, le Réseau de solutions pour le développement durable (SDSN), relevant des Nations Unies et parrainé par l’entreprise américaine de sondage et de statistiques « The Gallup Organization » a récemment établi son classement.

Le Maroc a reçu l’indice de 4,903 (ndlr, le même que celui de l’année précédente) dans le classement du Réseau onusien, sur un total de 10 indices. Le Royaume détient la 8ème position dudit classement au niveau du continent africain, derrière l’Algérie (81ème au niveau mondial), l’Afrique du Sud (85ème), le Ghana (91ème), le Gabon (94ème), le Nigeria (95ème), le Cameroun (96ème) et, enfin, le Mozambique (97ème).

Dans une question écrite adressée au chef de gouvernement, Naima El Fathaoui a noté que le rapport sur l’indice du bonheur mondial (ndlr, appelé « World Happiness Report », ou par son anacronyme « WHR ») s’appuie sur les résultats d’un sondage d’opinion, au niveau international, réalisé dans plus de 150 pays et se référant ensuite aux statistiques de l’Organisme Gallup.

Ce sondage d’opinion, a rappelé la députée PJDiste, consiste à un questionnaire auquel répond un échantillon représentatif d’une population nationale donnée sur son appréhension du bonheur et du bien-être. Plusieurs indicateurs sont pris en considération tels que le Produit national brut (PIB), la paix et la sécurité, la liberté, la démocratie et les droits de l’Homme, ainsi que la formation, l’information et la communication.

Ledit rapport considère que l’efficience et l’efficacité du gouvernement d’un pays contribuent énormément et positivement au bonheur des citoyens, a poursuivi la députée du parti de la Lampe, tout en s’interrogeant sur les mesures que compte prendre l’Exécutif pour atteindre l’objectif d’améliorer ce classement qui n’honore point le pays.

Larbi Alaoui