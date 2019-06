Le Maroc, l’un des principaux exportateurs de conserves vers les USA

Le Royaume compte parmi les principaux exportateurs de boîtes de conserve destinées au marché américain. C’est ce qu’affirment les résultats des données de l’ étude d’un centre de recherche des Etats-Unis, publiée lundi dernier.

Selon le quotidien arabophone Al Massae de ce mardi, le Maroc se positionne parmi les dix premiers pays fournisseurs de conserves, de fruits et légumineuses aux USA. Les dix nations ont ainsi exporté quelque 85% du total de ces produits alimentaires vers le pays de l’Oncle Sam, en 2018.

Selon la même source, le Maroc se retrouve parmi les pays dont les exportations ont atteint 44%, aux côtés du Pérou, des Pays-Bas, de l’Italie, ainsi que de la Turquie, de l’Egypte et de la Thaïlande. Quant à l’Espagne, la Grèce et l’Inde, elles occupent les trois places du podium des exportations de conserves , de fruits et légumes du marché américain.

L.A. et K.Z.