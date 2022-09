Le Maroc lance le casier judiciaire électronique

Le ministère de la Justice a lancé, ce mardi, quatre nouveaux services numériques en vue de faciliter l’accès de l’ensemble des citoyens à ses différentes prestations. Ceci, lors d’une cérémonie présidée par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, à Sala Al Jadida, en présence notamment du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

Parmi ces services, on retrouve le casier judiciaire électronique, qui a été développé et renouvelé en fonction des exigences des usagers des tribunaux, et ce à travers la digitalisation du circuit de dépôt de demande et de retrait du document.

Le ministère a également lancé le portail référentiel électronique du personnel judiciaire, qui contient une base de données de tous les avocats, notaires, experts et traducteurs, entre autres, et qui permet aux citoyens et professionnels de justice de bénéficier d’une référence fiable et à jour.

Il s’agit aussi du service du paiement électronique des amendes pour les infractions liées au code de la route, détectées par le radar fixe, qui sera doté de la possibilité de consulter les infractions enregistrées à l’aide de la carte d’identité nationale, ainsi que d’un service de centre d’appels visant à assurer une communication efficace entre les citoyens et tous les acteurs du système judiciaire et ce, en les orientant vers les différents services fournis par le ministère de la Justice.

Ces nouveaux services digitaux sont mis à la disposition des justiciables et professionnels de la justice sur le site www.mahakim.ma.