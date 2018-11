Le Maroc exclu de la tournée arabe de MBS?

Le prince héritier d’Arabie Saoudite, Mohammed ben Salmane (MBS), a entamé jeudi 22 novembre une tournée à l’étranger qui devrait l’emmener dans plusieurs pays arabes. Les Emirats arabes unis (EAU) sont la première étape de son périple. MBS est attendu mardi 27 novembre en Tunisie.

Le cabinet royal saoudien a annoncé que le prince effectuera, sur instruction du roi Salmane, une tournée dans plusieurs pays arabes, mais sans les nommer. Une tournée qui vise à “renforcer les relations du pays aux niveaux international et régional” et de “poursuivre la coopération et les contacts avec ces pays frères dans tous les domaines”.

Selon plusieurs sources médiatiques, MBS devrait, après avoir entamé sa tournée le 22 novembre aux EAU, visiter l’Egypte, le Bahreïn, l’Algérie et la Mauritanie. Le Maroc serait ainsi exclu du périple princier, sans expliquer les raisons derrière cette décision.

Par ailleurs, en Tunisie, un comité d’avocats a été chargé par des journalistes et blogueurs de porter plainte dans le but de s’opposer à la visite de MBS dans le pays.

Il faut dire que depuis l’assassinat, le 2 octobre dernier, du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat de son pays à Istanbul, l’image du prince en a pris un coup. Il serait en effet le commanditaire de ce meurtre. Le Washington Post a d’ailleurs annoncé que la CIA a conclu que Mohamed Ben Salmane a ordonné le meurtre du journaliste.

Avec cette tournée, MBS veut-il redorer son image auprès de la communauté internationale? Seraient-ce les prémices d’un nouveau coup de froid entre le Maroc et l’Arabie Saoudite? Affaire à suivre…

B.Z. et S.L.