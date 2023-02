Le Maroc et l’Espagne consolident leurs relations

Le Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est entretenu avec son homologue espagnol, Pedro Sanchez, lors de la 12e Réunion de Haut Niveau. Les deux officiels ont saisi l’occasion pour mettre le point, afin d’éviter tout ce qui pourrait offenser les « sphères de souveraineté » des deux pays.

Discours d’ouverture du Chef de gouvernement du Maroc, Aziz Akhannouch :

« Excellence, Monsieur Pedro Sanchez, Président du gouvernement espagnol

Excellences, mesdames et messieurs les ministres

Mesdames et messieurs

Il m’est agréable de présider, aux côtés de mon homologue et ami, Son excellence monsieur Pedro Sanchez, les travaux de la Réunion de Haut Niveau Maroc – Espagne, qui tient cette année sa 12-eme session. Il m’est également agréable de vous souhaiter Excellence, ainsi qu’à la délégation qui vous accompagne, la bienvenue dans le Royaume du Maroc.

Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont contribué, des deux côtés, à la bonne tenue de notre réunion et à la réussite de l’ensemble des rencontres et manifestations de cette édition.

Monsieur le Président du Gouvernement

Mesdames et messieurs les ministres

Mesdames et messieurs

Notre rencontre d’aujourd’hui constitue une opportunité de célébrer les relations historiques et les liens d’amitié maroco-espagnole. Ce rendez-vous renforce également l’adhésion du Royaume du Maroc et du Royaume d’Espagne à un processus renouvelé de coopération bilatérale, qui répond à la forte aspiration de SM le Roi Mohammed VI et de SM le Roi Félipe VI à ancrer le partenariat stratégique bilatéral et traduire ses grandes orientations en feuille de route claire, au service des intérêts des deux peuples amis.

Dans ce contexte, la visite de Son Excellence Pedro Sanchez, Président du gouvernement espagnol dans notre pays, à l’invitation de SM Le Roi Mohammed VI, constitue un tournant dans la mise en œuvre de la nouvelle vision des relations entre les deux pays.

Je voudrais saluer le travail accompli depuis la dernière session de la Réunion de Haut Niveau, tenue à Madrid en 2015 et le bilan positif marqué par la mise en œuvre des contenus de la déclaration commune ayant sanctionné ses travaux.

Autant nous saluons les avancées qui ont été réalisées, autant nous réitérons notre volonté de hisser notre coopération et de l’élargir à de nouvelles dimensions. C’est pour cela que nous avons retenu pour thématique de cette session : « un partenariat privilégié, résolument orienté vers l’avenir », et ce en droite ligne de la volonté des deux parties de consacrer un dialogue transparent et permanent, basé sur la confiance et le respect mutuel dans le traitement des questions d’intérêt commun.

Les concertations franches et continues autour des différentes questions bilatérales, régionales et internationales, menées sur hautes instructions de SM Le Roi Mohammed VI, ont permis de rapprocher les points de vue à propos de dossiers d’intérêt commun.

À cet égard, nous saluons la position de l’Espagne à propos de notre première cause nationale, qui soutient la proposition marocaine d’autonomie dans le Sahara marocain, présentée par le Maroc en 2007 et la considère comme étant la base la plus sérieuse, la plus réaliste et la plus crédible pour le règlement de ce conflit factice.

Nous saluons également le forum économique qui se tient dans une nouvelle édition en marge de cette réunion de haut niveau, lequel constitue une opportunité de consolider les relations de coopération bilatérale et de les élargir à de nouveaux domaines, à fort potentiel de partenariat et prioritaires pour les deux pays, comme les énergies renouvelables, l’agriculture, la pêche et le tourisme.

Comme vous avez pu le constater, les relations bilatérales connaissent une évolution qualitative qui appelle l’implication des opérateurs économiques dans cette dynamique, en vue de conclure des partenariats forts et tangibles, dépassant les échanges commerciaux pour engober des projets communs à portée stratégique, en mettant à profit la nouvelle charte des investissements au Maroc, dont les dispositions offrent de nombreuses opportunités aux deux côtés dans des domaines divers et à destination de marchés prometteurs, notamment en Afrique.

Monsieur le Président du Gouvernement

Mesdames et messieurs les ministres

Mesdames et messieurs

Cette édition revêt une grande importance, du fait qu’elle survient dans un contexte particulier, marqué par les retombées de la crise sanitaire mondiale et par la guerre en Ukraine qui a impacté les différents pays, ainsi que par les effets directs de ces deux crises sur le niveau de vie des citoyens et sur l’augmentation des niveaux d’inflation, ce qui place le monde face à des défis inédits et inattendus.

Cette session tire également son importance de la densité qui a marqué les relations entre nos deux pays, particulièrement après l’appel par SM Le Roi Mohammed VI, dans le discours du souverain à l’occasion de l’anniversaire de la révolution du roi et du peuple le 20 août 2020, à « inaugurer une étape nouvelle et inédite dans les relations entre les deux pays, sur la base de la confiance, de la transparence, du respect mutuel et du respect des engagements ».

Notre rencontre d’aujourd’hui intervient dans un contexte de mutations régionales et internationales profondes, avec en tête, les défis sécuritaires qui s’imposent désormais aux pays de la région. Ceci appelle, plus que jamais, l’intensification des efforts pour faire face aux dangers qui guettent la sécurité de la région et qui sont liés à l’immigration illégale, à la traite des personnes, au trafic de drogue, au terrorisme, aux groupes séparatistes et aux factions armées, et ce sur la base d’une approche globale réunissant les dimensions sécuritaire et sociale.

Cette édition entend également faire face à des défis qui confrontent le monde, sur fond de mutations profondes qui interpellent la capacité des États à s’adapter en permanence à ces transformations, à travers des approches renouvelées, à même de promouvoir l’action bilatérale et d’harmoniser son rythme avec ces mutations de manière qui réponde à la vision par les deux pays de leur environnement régional et international.

Monsieur le Président du Gouvernement

Mesdames et messieurs les ministres

Mesdames et messieurs

L’évolution des relations entre le Maroc et l’Espagne intervient à un moment où le Royaume du Maroc connait un développement qualitatif à tous les niveaux, grâce aux réformes et chantiers majeurs initiés par SM Le Roi Mohammed VI, visant à consacrer l’État de droit et des libertés et à mettre en œuvre des réformes politiques, économiques et sociales, visant un développement global et équilibré, dans le cadre d’un nouveau modèle, au cœur duquel le Royaume a placé l’élément humain.

À cet égard, il y a lieu de rappeler l’initiative de SM Le Roi Mohammed VI relative au renouvellement du modèle de développement, dans le sens d’une plus grande globalité et diversification aux niveaux sectoriel et régional d’une part, et afin de l’ériger en moteur de création de richesses, d’emplois particulièrement pour les jeunes et d’une redistribution équitable des fruits de la croissance économique, d’autre part.

Notre rencontre est un moment particulièrement important pour passer en revue et évaluer le bilan de notre coopération dans les domaines politique, sécuritaire, économique, culturel et social. Elle offre également l’occasion d’ancrer la nouvelle vision du partenariat entre les deux pays pour les prochaines années, à travers les jalons de la feuille de route adoptée par les deux gouvernements et en application de ses dispositions.

Dans cette perspective, je voudrais saluer la signature du mémorandum d’entente sur le partenariat stratégique global entre le Maroc et l’Espagne, faite à l’occasion de la visite officielle effectuée par SM Le Roi Felipe VI, Roi d’Espagne au Maroc, en février 2019. Il s’agit d’un jalon supplémentaire qui place la coopération entre les deux pays sur la voie de l’avenir, en rapprochant les points de vue à propos de l’ensemble des questions bilatérales ou de celles à dimension régionale ou internationale, y compris le soutien par l’Espagne aux relations privilégiées entre le Royaume du Maroc et l’Union Européenne.

Cette session s’est attelée à l’examen de tout ce qui a été réalisé au niveau des groupes de travail maroco-espagnols, partant des priorités arrêtées par la feuille de route, et nous saluons la cadence de travail de ces groupes, ainsi que l’esprit de consensus qui marque leurs travaux.

Monsieur le Président du Gouvernement

Mesdames et messieurs les ministres

Mesdames et messieurs

À la faveur de l’évolution que connaissent les relations bilatérales à tous les niveaux, l’Espagne est devenue le premier partenaire économique et commercial du Maroc. Les deux pays ont pu mettre en place un cadre juridique riche et diversifié accompagnant l’évolution réalisée dans de nombreux domaines. L’actuelle session de la Réunion de Haut Niveau verra la signature d’une nouvelle génération de conventions et de mémorandums d’entente visant à répondre aux aspirations des deux royaumes et à développer un modèle de coopération entre les deux rives de la Méditerranée, dans ses dimensions euro-méditerranéenne et euroafricaine.

Dans un contexte international complexe, qui connait l’exacerbation des tensions dues aux différentes crises internationales et leur impact sur les chaines de production et sur la sécurité alimentaire en raison de l’instabilité énergétique, le Maroc et l’Espagne ont pu intensifier leur coopération dans ces deux domaines, à travers des projets modèles. Ces projets concernent le domaine énergétique, à travers le renforcement de l’interconnexion électrique et la mise en œuvre du gazoduc maghrébin dans le sens inverse, de l’Espagne vers le Maroc, ainsi que l’adoption de sources d’énergie nouvelles comme l’hydrogène vert, partant d’une vision stratégique qui érige le concept de développement durable comme solution d’avenir à même de préserver l’équilibre entre les dimensions environnementale, économique et sociale.

Il est certain que la proximité géographique des deux pays a favorisé une présence considérable des entreprises espagnoles au Maroc et la présence d’une importante communauté marocaine établie en Espagne et espagnole résidant au Maroc. Une dynamique exceptionnelle a résulté de cette donne, qui souligne que les relations économiques entre les deux royaumes, dépassent le cadre du conjoncturel pour la dimension structurelle. Elle ouvre également les perspectives de projets qui sont autant de leviers pour l’édification de l’avenir, dont le projet de liaison fixe entre les deux pays, qui est de nature à opérer une véritable révolution à plusieurs niveaux.

Monsieur le Président du Gouvernement

Mesdames et messieurs les ministres

Mesdames et messieurs

La volonté commune et le souhait sincère qui animent nos deux pays permettront sans nul doute de remporter le pari, de relever les défis et de concrétiser les objectifs tracés, dont la promotion de nos relations pour les hisser au niveau des aspirations de nos deux monarques et des accords conclus entre nos deux gouvernements.

J’adresse mes vifs remerciements à mesdames et messieurs les experts et aux hauts fonctionnaires dans nos deux pays, qui n’ont ménagé aucun effort en vue d’assurer les conditions de réussite de cette session.

Je voudrais enfin réitérer ma fierté des réalisations que nous avons accomplies ensemble dans le cadre de notre partenariat privilégié et notre engagement immuable à aller de l’avant dans nos relations bilatérales et à les renouveler.

Je vous remercie ».