Le Maroc est toujours en colère contre la FIFA 

“Le recours à la vidéo assistance aux arbitres (VAR) n’a servi qu’à préserver les intérêts de nos concurrents. En témoigne le non recours à cette technologie, censée amoindrir le biais de subjectivité arbitrale, dans le cas de penaltys non sifflés en faveur du Maroc face au Portugal”, avait-il ajouté en demandant à la FIFA de “réparer les injustices”.

Un colloque pour tirer le bilan africain de la Coupe du monde 2018 a eu lieu ce samedi à Rabat. Lors de cette rencontre, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa est revenu sur la question de l’arbitrage vidéo. Le président de la FRMF a changé de discours et expliqué qu’il ne fallait plus se poser en victimes de la VAR, mais faire des propositions concrètes et analyser les situations afin de faire avancer les choses, a-t-il déclaré.