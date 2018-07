Le Maroc est “le plus bel endroit au monde” selon un magazine américain

Le magazine américain The Hollywood Reporter a consacré un article aux divers atouts touristiques du Maroc, invitant ses lecteurs à découvrir le pays qualifié de “plus bel endroit au monde” et de destination coup de cœur des plus grandes célébrités internationales.

Dans cet article intitulé “Le guide hollywoodien du Maroc, le plus bel endroit au monde” (A Hollywood Insider’s Guide to Morocco: “The Most Lovely Spot in the Whole World”) l’hebdomadaire affirme que le Maroc regorge de potentiel non seulement en tant que lieu de tournage privilégié pour les films et séries à grand succès, dont “Game of Thrones” (à Essaouira et Ouarzazate), mais aussi comme destination touristique par excellence.

Avec une nature et un climat aussi riches que diversifiés, le Maroc répond aux goûts raffinés des plus grands noms de Hollywood, fait savoir la publication, évoquant les randonnées intimistes du célèbre entrepreneur Sir Richard Branson dans les montagnes de l’Atlas, où il a choisi d’implanter son hôtel, les escapades sereines de plusieurs légendes musicales, comme Jimi Hendrix et The Rolling Stones, à Essaouira, la mosaïque de couleurs qu’est la cité ocre pour des stars de renom, dont Tom Cruise et David Beckham ou encore le calme assuré à Ouarzazate pour des vedettes du septième art, tel Brad Pitt.

Pour nombre de personnalités, le Maroc est ainsi un lieu de rêve et d’inspiration, estime le magazine.

S.L. (avec MAP)