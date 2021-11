Le Maroc entame bientôt la production du vaccin Sinopharm

Le président de la Fédération Marocaine des Sciences Médicales, et membre du comité national de vaccination, Said Afif, a déclaré que le Maroc entame la production des vaccins Sinopharm en décembre, via les laboratoires Sotema.

Dans une déclaration à Le Site info, Dr Afif a indiqué que le Maroc va fabriquer 5 millions de doses par mois. Et de souligner que tout est prêt afin de mettre en œuvre ce projet important et tant attendu depuis la signature des partenariats avec la Chine dans le domaine de la lutte contre le covid-19 en août 2020.

L’expert ajoute que ce pas important est une fierté pour les Marocains et permettra d’accélérer la campagne de vaccination.

