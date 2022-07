Le Maroc dispense les Togolais de visa d’entrée sur son territoire

A partir de cette semaine, le Royaume a décidé d’accorder la dispense d’entrée sur son territoire national aux ressortissants de la République du Togo.

A ce propos, le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Togolais de l’extérieur, Robert Dussey, a annoncé, jeudi 21 juillet courant, avoir conclu un accord avec son homologue marocain, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, dispensant les ressortissants de son pays, en possession d’un passeport du Togo, de visa d’entrée au Maroc.

Par ailleurs, le Royaume avait auparavant décidé la possession d’un passeport électronique pour l’entrée sur son territoire national, pour les ressortissants de plusieurs pays et ce, à partir du 10 juillet courant.

Cette décision a été prise pour promouvoir le tourisme national et afin de permettre aux touristes étrangers, désirant visiter le Maroc, de pouvoir remplir les formalités nécessaires à distance, via Internet, et d’obtenir leurs visas par courrier électronique.

