Le Maroc devrait prolonger la suspension des vols au moins jusqu’au 10 juin

Le Maroc aurait décidé de prolonger la suspension des vols, de et vers 54 pays, à cause du contexte sanitaire lié à la pandémie du coronavirus. Selon une source informée contactée par Le Site info, les vols en provenance et à destination des pays mentionnés ci-dessous resteraient maintenus suspendus, au moins jusqu’au 10 juin prochain.

Rappelons que le Royaume a pris la décision de suspendre ses vols avec les pays suivants: Albanie, Bulgarie, Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Argentine, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Cameroun, Croatie, Mozambique, France, Espagne, Pologne, Norvège, Finlande, Grèce, Liban, Koweït, Algérie, Egypte, Italie, Belgique, Turquie, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Suède, Ukraine, République tchèque, Australie, Irlande, Brésil, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Afrique du Sud, Danemark, Mali, Ghana, République démocratique du Congo, Guinée-Conakry, Libye et Inde.

Le Royaume a décidé toutes ses suspensions de vol, de et vers ces pays, dans le cadre des mesures préventives et sanitaire et l’état d’urgence dans l’objectif d’endiguer la propagation et la transmission de la covid-19 et de ses nouveaux variants.

K.Z.