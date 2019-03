Le Maroc, deuxième plus gros acheteur d’armes en Afrique

Le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) a récemment publié une étude sur les dépenses en matière d’armement de plusieurs pays, dont le Maroc, sur la période 2014-2018.

On apprend ainsi que le royaume est le 2e plus gros acheteur d’armes du continent. Il représente à lui seul 15% des importations d’armes en Afrique. L’Algérie, pour sa part, s’accapare 56% des parts de marché en Afrique, devançant largement le Maroc.

L’étude fait également savoir que le royaume achète 62% de ses armes et de son équipement militaire des Etats-Unis (62%), de la France (36%), et de l’Italie (0,6%).

L’Institut précise également que le plus gros acquéreur d’arme dans le monde est l’Arabie saoudite, avec une augmentation de 192 % par rapport à la période 2009-13. Les importations de l’Egypte, troisième plus gros importateur en 2014-18, ont triplé (206%) entre 2009-13 et 2014-18.

Par ailleurs, les importations d’armes d’Israël (354 %), du Qatar (225 %), et de l’Irak (139 %) ont également augmenté entre 2009-13 et 2014-18. Cependant les importations d’armes de la Syrie ont chuté de 87%.

Les cinq plus grands exportateurs restent les États-Unis, la Russie, la France, l’Allemagne et la Chine. À eux seuls, ils représentent 75% du volume total des exportations mondiales d’armement en 2014-18.

A.K.A.