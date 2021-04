Le Maroc commande 13 drones turcs

Le journal « Africa Intelligence » a révélé que le Maroc a commandé des drones turcs Bayraktar TB2 pour renforcer son arsenal militaire. L’information a été également relayée par plusieurs médias turcs.

Selon la même source, le Maroc a acquis 13 drones Bayraktar TB2 pour un montant de 70 millions de dollars. Et d’ajouter que « le Maroc obtiendra également 4 stations de contrôle au sol et un système de simulation pour drones ».

Par ailleurs, la page FAR Maroc explique que le Royaume recevra les drones dans un an. Après le Qatar, l’Ukraine et l’Azerbaïdjan, le Maroc sera donc le 4e acheteur de ces drones.

A.K.A.