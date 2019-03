Le Maroc a fait un don à Djibouti

Un don composé de lots du Saint Coran et de livres sur la culture islamique en langue française, a été remis ce lundi à la bibliothèque de la Mosquée Oum Salama à Djibouti.

Ce don a été remis lors d’une rencontre à Djibouti entre l’ambassadeur du Maroc en Ethiopie et à Djibouti, Nezha Alaoui M’Hammdi, et le ministre djiboutien des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf, Moumin Hassan Barreh.

Les autorités djiboutiennes ont rendu à cette occasion hommage à l’exemplarité et l’engagement du roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, en faveur du rayonnement et de la promotion d’un Islam solidaire et modéré.

Rappelant que cette action s’inscrit dans le cadre de la vision solidaire qui régit les relations du Maroc avec les pays frères en Afrique, l’ambassadeur du Maroc en Ethiopie et à Djbouti a souligné l’attachement du Royaume à la promotion et au rayonnement d’un Islam modéré et tolérant, sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI.

De son côté, le ministre djiboutien a présenté les remerciements de son pays au Souverain, pour sa Haute Sollicitude et salué l’engagement du Maroc à renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines avec la République de Djibouti.

Cette rencontre a été également l’occasion de passer en revue la coopération entre le Royaume et Djibouti dans le domaine cultuel et les moyens de la renforcer davantage.

La diplomate marocaine a également été reçue par le ministre djiboutien de l’économie et des finances, Ilias Moussa Dawaleh, à la veille de sa participation à la Conférence des ministres des finances de la CEA NU, prévue à Marrakech les 25 et 26 mars courant.

Des réunions ont également été tenues respectivement avec le ministre délégué chargé du commerce, le Secrétaire Général du ministère des Affaires étrangères et du Secrétaire Général du ministère de l’énergie et des mines de Djibouti.

Au cours de ces entretiens, Nezha Alaoui M’Hammdi a réaffirmé l’engagement du Royaume à renforcer et diversifier les relations bilatérales dans le cadre d’une coopération Sud-Sud, laquelle demeure un vecteur principal dans l’action du Maroc sur le Continent.

Pour leur part, les hauts responsables djiboutiens se sont félicités de l’exemplarité et de la diversification des relations bilatérales.

S.L. (avec MAP)