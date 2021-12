Le Maroc 4ème parmi les 20 destinations mondiales incontournables

Par Larbi Alaoui

» Voyage, voyage », chantait merveilleusement l’interprète française Desireless. Et c’est à une autre invitation au voyage, à travers le monde, que nous convie la 34ème enquête, de l’année 2021, de la revue Reader’s Choice Awards. Dans cette édition, vingt pays ont été proposés par les lecteurs comme les meilleures destinations touristiques mondiales.

Les critères de ce choix des lecteurs de la revue vont de l’histoire du pays, à ses us et coutumes, dont la gastronomie, ses monuments, son accueil des habitants, entre autres atouts majeurs, pour s’y rendre et/ou y revenir. Et le Royaume est bien positionné dans ce classement des vingt en détenant la quatrième et honorable place, derrière « the winner »: le Portugal. La Nouvelle-Zélande est deuxième, alors que le Japon est en troisième position du podium.

En ce qui concerne notre pays, Readers’s Choice Awards a retenu que le Maroc « a toujours été une porte d’entrée », pour les voyageurs occidentaux, et pas uniquement pour le continent africain, mais aussi pour les pays constituant le monde arabe. Les riads majestueux, les souks animés, les médinas « aux allures de labyrinthe » ont été cités comme principaux attraits et atouts du Royaume chérifien.

Mais la culture séculaire marocaine « tout aussi dynamique au XXIème siècle », son hospitalité légendaire, son artisanat typique n’ont point été omis. Quant aux institutions modernes, à l’instar du Musée Mohammed VI d’art contemporain de Rabat, entre autres infrastructures modernistes, elles figurent en très bonne place dans ce classement .

De bien entendu, la ville ocre, la « Mecque » des touristes étrangers qui viennent par milliers la visiter a la part du lion dans le choix des lecteurs de Readers Choice Awards, avec la Koutoubia, la célébrissime Place de Jemaâ El-Fna mais également, a précisé l’enquête, le fameux Jardin de la Majorelle, créé en 2017 et le Musée Yves Saint-Laurent, devenu un véritable lieu de pèlerinage pour les touristes étrangers et locaux qui viennent à Marrakech.

« Voyage, voyage »! Voilà pour le Maroc classé quatrième des vingt destinations mondiales incontournables et des plus huppées. Voici maintenant le classement des autres pays:

Le Sri Lanka (5ème); L’Italie (6ème); L’Islande (7ème); La Grèce (8ème); La Croatie (9ème); La Turquie (10ème); La Norvège (11ème); Les Iles Maldives (12ème); Le Kenya (13ème); L’Irlande (14ème); Israël (15ème); L’Australie (16ème); La Suisse (17ème); L’Indonésie (18ème); Le Botswana (19ème) et, enfin, les Philippines (20ème).

L.A.