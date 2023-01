Le mariage de Zouhair Zair et Rita Lagzouli comme si vous y étiez (VIDEOS)

Zouhair Zair et Rita Lagzouli ont célébré leur union mardi lors d’une cérémonie grandiose. Le mariage a eu lieu dans une salle de fêtes à Tit Melllil, dans la région de Casablanca, en présence de plusieurs célébrités, amis et proches de l’humoriste et de l’actrice.

La cérémonie a été animée par Abdellah Daoudi, le Libanais Ryad Al Omor, Abderrahim Souiri et Hatim Ammor.

Par ailleurs, Rita Lagzouli a choisi de porter deux caftans et une robe blanche tandis que Zouhair Zair a opté pour un costard.

Les vidéos de la cérémonie ont fait le tour de la Toile et plusieurs internautes ont tenu à féliciter le couple pour son union, lui souhaitant beaucoup de bonheur.

H.M.