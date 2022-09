Le mariage de Saad Lamjarred a eu lieu à Paris: ce que l’on sait (PHOTOS)

Une petite fête, à l’occasion du mariage de Saad Lamjarred, a eu lieu lundi à Paris. Selon une source bien informée de Ralia, seuls les proches et amis du couple ont pris part à la cérémonie, tenue en petit comité, précisant que la créatrice de bijoux Myriam Labyad, alias Mimia LeBlanc, l’attachée de presse Hayat Benabdellah, le styliste Issam Wachma et la make up artist Sonia Ngadi faisaient partie des convives.

De son côté, l’animateur Rachid Idrissi, grand ami de Saad Lamjarred, n’a pas pu y assister, faute de visa. Il a toutefois tenu à féliciter le chanteur et son épouse, Ghita Allaki. «C’est votre grand jour les amoureux. J’aurais aimé assister à la cérémonie de signature de votre acte de mariage mais le visa m’en a empêché. Je vais me rattraper lors de la fête du mariage. Beaucoup de bonheur à vous deux. Je vous aime», a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Mimia Leblanc, elle, a posté des photos prises à Paris, portant un caftan blanc brodé en vert et signé Imane Tadlaoui. «Saad et Ghita, les plus chers à mon cœur», a-t-elle écrit.

Aucune photo du mariage n’a fuité vu que Saad Lamjarred aurait demandé aux invités de mettre leurs téléphones de côté, afin que la cérémonie ait lieu dans un cadre « cosy ».

