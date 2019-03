Le maire d’Algésiras fait l’éloge du Maroc

Le Maroc est un “pays ami et un partenaire et allié prioritaire” de l’Espagne, a affirmé ce vendredi le maire d’Algésiras (Sud de l’Espagne), José Ignacio Landaluce, soulignant le caractère stratégique des relations entre les deux Royaumes.

L’Espagne et le Maroc sont deux pays séparés par un détroit de quelques kilomètres seulement et qui assument un rôle central dans le développement de leurs continents respectifs, a-t-il ajouté dans des déclarations à la presse au terme d’une visite de l’ambassadeur du Royaume en Espagne, Karima Benyaich, à la mairie d’Algésiras.

Landaluce, qui a, à cette occasion, décoré Benyaich de l’insigne de la ville d’Algésiras, a relevé que les deux pays, de par notamment leur position géographique stratégique, constituent un trait d’union entre l’Europe et l’Afrique.

Rappelant que l’Espagne est le premier partenaire commercial du Maroc depuis plusieurs années, le maire d’Algésiras a plaidé pour le renforcement des relations économiques et commerciales bilatérales, synonymes de développement, ainsi que de création de richesse et d’emploi pour les deux pays.

Landaluce a salué, par ailleurs, le rôle du Maroc comme rempart contre l’extrémisme, ainsi que ses efforts en matière de prévention de la radicalisation.

Il s’est félicité des efforts déployés par l’ambassadeur du Maroc en Espagne pour le renforcement des relations bilatérales dans les différents domaines.

Pour sa part, Benyaich a mis en exergue l’importance du rôle de la ville d’Algésiras en tant que plateforme de transit annuel de plus de deux millions de Marocains résidant à l’étranger (MRE) vers leur pays d’origine.

Elle a indiqué, en outre, que quelque 90.000 Marocains sont installés à Algésiras et ses enivrions, soulignant que cette importante communauté marocaine est totalement intégrée et contribue activement au développement socioéconomique aussi bien de l’Espagne que du Maroc.

Benyaich n’a pas manqué, dans ce sens, de souligner la Haute sollicitude dont le roi Mohammed VI ne cesse d’entourer les Marocains résidant à l’étranger.

Elle a mis en exergue les relations excellentes unissant les deux pays, soulignant que la visite officielle effectuée en février dernier par les Souverains espagnols au Maroc a montré que le roi Mohammed VI et le roi Felipe VI partagent une vison stratégique commune visant à ériger les relations bilatérales en un modèle de développement, de bonne coopération et de bon voisinage, contribuant non seulement au développement des deux Royaumes, mais aussi à la promotion du progrès, de la paix et de la stabilité dans le pourtour méditerranéen.

Cette visite s’est déroulée en présence du consul général du Maroc à Algésiras, Abdelfattah Lebbar.

S.L. (avec MAP)