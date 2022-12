Le maillot mi-français mi-marocain de Jamel Debbouze ne fait pas l’unanimité

Des célébrités marocaines et des internautes, ont vivement critiqué l’humoriste franco-marocain Jamel Debbouze.

En cause, des photos le montrant jubilant après la victoire des Bleus face aux Lions de l’Atlas, mercredi 14 décembre, au stade Al Bayt, à, Qatar. En cause également, le maillot qu’il a fièrement arboré, aux couleurs moitié marocaines et moitié françaises dans le but de montrer son appartenance aux deux pays, à « son père et sa mère ».

Le choix de ce maillot a été voulu par Debbouze comme expression de sa conviction souvent exprimée, qu’il ne peut choisir un pays au détriment de l’autre.

Cependant, cela a suscité les critiques de nombreux artistes et de journalistes marocains, via leurs comptes Instagram. Ce qui est reproché à Debbouze, c’est de jouer sur les deux tableaux.

Parmi les détracteurs de l’humoriste franco-marocain, on retrouve l’artiste Hicham Bahmoul, l’actrice Rabab Najid, le styliste Issam Wachma, les journalistes Driss Idrissi et Ridouane Erramdani. Sur la toile aussi, les détracteurs de Debbouze n’étaient pas en reste. Beaucoup ont comparé l’attitude de Debouzze à celle plus claire de Gad Elmaleh.

Elmaleh n’a pas caché qu’il souhaitait la victoire des Lions de l’Atlas face aux Tricolores. Debbouze avait affirmé qu’il ignorait comme il allait vivre cette rencontre Maroc-France, la comparant à un match « que jouera son père contre sa mère » (sic). Ce à quoi Gad Elmaleh, tout en affichant son soutien inconditionnel aux Lions de l’Atlas, avait rétorqué avec son humour décapant: « Ma mère ne joue pas au football! ».

Larbi Alaoui