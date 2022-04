Le MAE ukrainien s’exprime sur les relations Maroc-Ukraine

Le ministre ukrainien des affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a salué vendredi les relations bilatérales amicales liant son pays au Maroc, espérant voir ces relations se renforcer davantage dans tous les domaines.

»L’Ukraine et le Maroc entretiennent des relations bilatérales amicales, et nous espérons les renforcer davantage dans tous les domaines, notamment en matière de sécurité alimentaire, de relance commerciale et de coopération au sein des organisations internationales », a écrit Kuleba sur son compte Twitter, à l’issue d’un entretien avec le ministre des affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

S.L. (avec MAP)