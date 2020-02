Le MAE palestinien a évoqué le roi Mohammed VI

Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad al-Maliki, a hautement salué, mercredi à Bruxelles, le rôle central que joue le roi Mohammed VI, en sa qualité de Président du Comité Al-Qods, dans la protection de la ville sainte et le soutien à la résistance des Maqdissis.

Dans une déclaration à la MAP en marge de sa participation à une réunion de la Commission des Affaires étrangères (AFET) au Parlement européen, al-Maliki a souligné l’appui constant du roi à Al-Qods Acharif et à la question palestinienne, dont “le Souverain a toujours fait preuve”.

Et d’ajouter que la coordination continue entre le roi et Son frère le président Mahmoud Abbas revêt une grande importance pour faire face aux prochains “échéances et défis”, et ce dans le cadre de la solidarité entre les pays arabes et islamiques, en particulier les Etats ayant un poids régional comme le Maroc.

Le chef de la diplomatie palestinienne a de nouveau rappelé que le Maroc a toujours été aux côtés du peuple palestinien et sa cause, « ce qui n’est absolument pas étonnant de la part du Royaume et de son peuple ».

S.L. (avec MAP)