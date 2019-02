Le MAE espagnol réagit à la visite du roi Felipe VI au Maroc

La préservation de relations privilégiées et stratégiques avec le Royaume du Maroc, un pays ami et voisin, est érigée en “politique d’Etat” pour l’Espagne, a souligné le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, Josep Borrell.

“Les politiques de l’Etat doivent être au dessus des conjonctures politiques. Ainsi, les relations avec le Maroc constituent une priorité et une politique d’Etat pour l’Espagne indépendamment des partis politiques qui sont au pouvoir”, a relevé le chef de la diplomatie espagnole dans une interview à l’agence MAP à l’occasion de la visite officielle du roi Felipe VI et la reine Letizia au Maroc à l’invitation du roi Mohammed VI.

“Le gouvernement socialiste espagnol, conduit par M. Pedro Sanchez, accorde un intérêt tout particulier au renforcement des relations de coopération et de partenariat avec le Maroc”, a signalé Borrell, faisant part de la détermination de son pays à aller de l’avant dans la consolidation de ces liens bilatéraux dans tous les domaines.

Outre les secteurs traditionnels tels que le tourisme et l’agriculture, un éventail d’opportunités productives s’offrent pour les deux pays notamment en matière d’industries innovantes porteuses de valeur ajoutée pour faire émerger une coopération multidimensionnelle et pérenniser les acquis atteints lors de ces dernières années, a fait noter le ministre, précisant que le développement sans précédent des technologies numériques ouvrent la voie aux deux pays pour explorer de nouveaux champs de coopération.

Ainsi, a-t-il relevé, Madrid et Rabat sont appelés à tirer profit de leur héritage culturel et patrimonial pour ancrer une coopération d’exception dans ce domaine et consolider la richesse culturelle unissant les deux pays.

S.L. (avec MAP)