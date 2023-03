Le Made in Morocco, c’est quoi exactement ? (VIDEO)

TABLE RONDE Made in Morocco. Chaque Marocain est un ambassadeur à l’international du Made in Morocco, et tout un chacun se doit de promouvoir le produit national. C’est le constat sans détour sur lequel se sont accordés les intervenants qui ont participé à la table ronde organisée par le groupe Horizon Press sur la thématique «Made in Morocco, les ambassadeurs du Maroc à l’international» et animée par Anouar Sabri, DG d’Imperium.

Étaient présents, Ali Seddiki, directeur général de l’AMDIE, Adil Douiri, directeur général principal de Mutandis, Ezzohra Samouh, directrice générale d’Afrique Câbles, et Salim Ennaji, founder managing partner d’Agilis advisory. Produire et consommer localement est une tendance internationale qui a commencé à grandir et à s’ériger en rempart contre la vague actuelle de mondialisation. Ces deux aspects sont devenus deux axes fondamentaux pour assurer la croissance économique nationale.

Pour Salim Ennaji, Founder managing partner d’Agilis advisory, «le Made in Morroco, c’est d’abord une dimension émotionnelle. C’est le «Siiiirr !» de la Coupe du monde. Toutefois, une fois dépassée cette dimension, le Made in Morocco, dans un pays comme le nôtre, c’est d’abord l’emploi. Nous savons tous qu’une bonne tranche de la population souffre de la précarité. Le Made in Morocco n’est plus négociable, ce n’est plus un débat sur son développement et sa réussite. De l’élan, le Maroc en a ! Il faudrait juste se rappeler la fragilité occidentale au début de la crise sanitaire. Le Royaume a pu exporter des masques vers les pays les plus développés du monde, car ils ne savaient plus comment s y prendre. Notre pays a démontré à cette occasion une grande agilité».