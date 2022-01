Le lycée Lyautey n’ouvre pas ses portes et prolonge l’enseignement à distance

C’était prévisible. Le lycée Lyautey vient d’annoncer qu’il allait prolonger l’enseignement à distance jusqu’au lundi 24 janvier.

Dans un mail envoyé au parents d’élèves, le lycée rappelle que la situation sanitaire n’est pas meilleure qu’il y a une semaine et que le nombre de contamination au Covid-19 est toujours important.

« Dans ces conditions, il nous semble primordial de proposer aux élèves et aux parents une organisation pédagogique sereine et la plus efficace possible. A reprendre trop tôt, nous risquons d’alterner les phases d’ouverture et de fermeture mais aussi, compte tenu du nombre d’élèves et d’enseignants absents de basculer de fait dans l’enseignement hybride, le plus difficile à mettre en œuvre », explique le lycée Lyautey.

Rappelons que le lycée Lyautey, ainsi que le lycée Descartes, avaient décidé de fermer leurs portes pour une semaine. La majorité des écoles de la mission française ont également opté pour le distanciel.

S.L.