Le lycée Lyautey de Casa ferme à partir de vendredi

Après le lycée Massignon de Casablanca et le collège Saint Exupéry de Rabat, c’est au tour du lycée Lyautey de fermer temporairement ses portes à cause du Covid.

Un message du proviseur du Lycée Lyautey confirme effectivement cette fermeture.

« Nous vous informons, qu’en accord avec les autorités sanitaires et suite à l’augmentation importante des cas positifs au covid parmi les élèves et les personnels, nous prononçons la suspension des cours en présentiel ce jour à 18 heures jusqu’à nouvel ordre et pour une durée minimum de 7 jours.Toutes les activités annexes dans l’établissement (AS, APELL…etc.) sont suspendues. Nous reviendrons vers vous pour les conditions de reprise selon l’évolution de la situation », peut-on lire. « Durant cette période, les enseignements seront assurés à distance dès demain vendredi 7 janvier conformément aux EDT ».

L’école espagnole Juan Ramon Jimenez ferme également ses portes jusqu’au 14 janvier prochain à cause d’une recrudescence des cas de Covid.