Le lapsus d’Amina Maelainine au Parlement (VIDEO)

La députée PJDiste, Amina Maelainine, refait parler d’elle. Celle qui avait fait l’objet d’une polémique suite à la diffusion de photos la montrant sans voile à Paris, a été victime d’un lapsus particulièrement hilarant ce lundi à la Chambre des représentants.

En effet, au moment d’annoncer la traditionnelle pause de la prière d’Al Asr, la 7e vice-présidente de la première chambre a levé la séance pour… dix ans, avant de reprendre immédiatement: “pour dix minutes”. Un lapsus qui a beaucoup fait rire nos députés.

Rappelons que la PJDiste a admis que la polémique dont elle fait l’objet était “douloureuse”. “Je me suis soudainement retrouvée au cœur d’une guerre sanglante au cours de laquelle certaines parties ont fait usage de tous les moyens médiatiques et logistiques pour arriver à leurs fins. C’est une vraie guerre politique visant à nuire à mon image sans le respect des règles d’éthique et sans morale”, a-t-elle écrit la semaine dernière. “La persécution d’une députée qui n’a ménagé aucun effort pour promouvoir et développer son pays en intégrant le Parlement par le biais du système de quotas puis en passant par les listes locales, ne sert pas notre cause commune, la démocratie”, a-t-elle notamment expliqué.

Aymane A.K