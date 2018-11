Le lancement du satellite Mohammed VI-B continue de faire réagir

Plusieurs experts argentins ont affirmé que le lancement réussi par le Maroc du satellite “Mohammed VI-B” la semaine dernière est une autre preuve du leadership du Royaume et de son pari pour la réalisation du développement scientifique et technologique.

Selon l’Agence de presse argentine Total News, Julio Spota, doyen de la Faculté de défense, relevant du ministère argentin de la Défense, a souligné que le lancement du satellite “Mohammed VI – B”, précédé depuis environ un an de celui de “Mohammed VI-A” est “une nouvelle preuve du leadership du Royaume au niveau régional et sa contribution à la politique internationale, soulignant également que le pari du Maroc sur le développement scientifique et technologique dans tous les domaines confirme “les empreintes modernes et caractéristiques d’un pays qui occupe une position pionnière au niveau de son continent”.

Et d’ajouter que le lancement de ces satellites découlait, sans aucun doute, de la logique d’une prise de décision prospective dont les résultats attendus revêtent une importance historique, notant que les observateurs savent bien que le Maroc dispose d’une vision globale, de dimension complémentaire, orientée vers l’avenir.

De son côté, Lic José Luis Pibernus, ancien commandant en chef de la gendarmerie nationale argentine, a ajouté que le projet spatial du Royaume du Maroc, qui a placé deux satellites en orbite, est une indication claire du leadership du pays axé notamment sur les programmes de développement avancé, la coopération internationale et la complémentarité scientifique.

“Tous les indicateurs confirment que le Maroc est devenu une référence et un modèle pour les pays de la région”, a déclaré Pibernus, l’un des principaux experts en matière de sécurité du pays sud-américain.

Pour sa part, le président de l’Université de Flores, Nestor Blanco, a mis en avant la capacité du Maroc à utiliser ses ressources et à investir dans les technologies de pointe pour servir sa croissance, son développement économique et asseoir la paix.

“Le Royaume fournit un modèle de leadership solide dans l’Afrique du XXIe siècle et renforce ses capacités en acquérant les technologies et les mécanismes de la paix pour assurer l’intégration dans le monde”, a-t-il déclaré.

A son tour, la juriste argentine María Constanza Salguero a noté que le lancement du satellite Mohammed VI-B prouve que le Maroc continue de promouvoir de nouvelles technologies pour leur exploitation dans le développement du pays, précisant que cette réalisation s’ajoute à une série de grands projets lancés par le Royaume tels que Train à grande vitesse (Al Boraq), le Port de Tanger-Med, le Port de Dakhla et les centrales solaires.

Selon l’experte argentine, le développement du Maroc et les projets lancés placent le Royaume à la pointe des pays africains.

L’agence de presse argentine a conclu que les pays d’Amérique du Sud étudient de près les progrès réalisés par le Maroc dans divers domaines, soulignant les avantages de renforcer les liens et les relations des pays latino-américains avec le Royaume afin de créer et de développer des projets sur le continent africain.

S.L. (avec MAP)