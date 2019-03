Le jour où Hassan II a reçu le Pape Jean Paul II (VIDEO)

Le 28ème voyage apostolique que le Pape François entamera, samedi au Maroc, est placé sous le signe du dialogue interreligieux, comme le fut celui de Jean-Paul II en 1985, écrit le site d’informations du Vatican (Vatican News).

Dans un article consacré au déplacement du Pape dans le Royaume, Vatican News rappelle que trente-quatre ans plus tard, le discours du Pape Jean Paul II devant une foule de jeunes musulmans au stade de Casablanca «reste dans les esprits comme un moment fort de ce voyage inédit ».

Illustré par une photo de feu Hassan II accueillant à l’aéroport le Pape Jean Paul II à son arrivée au Maroc le 20 août 1985, l’article de Vatican News souligne que «ce voyage, inédit dans l’histoire – pour la première fois un Souverain pontife rencontrait un dirigeant musulman – a été un coup d’accélérateur dans le dialogue interreligieux ».

«Pour la première fois, le Pape rencontrait un chef d’état musulman, non pas en tant que chef d’État mais en tant qu’autorité religieuse», précise Vatican News.

Le site d’information du Vatican s’est également remémoré le discours du Pape Jean Paul II «prononcé en français devant 80.000 jeunes au stade de Casablanca et qui est resté dans les esprits comme un moment fort de ce voyage » dans lequel «le Pape a invité au dialogue et à la fraternité entre les religions chrétienne et musulmane ».

Vatican News note que ce court voyage du Pape “avait porté ses fruits” car à son issue, un ambassadeur auprès du Saint-Siège avait été nommé par feu Hassan II “avec pour mission de maintenir ses relations personnelles avec le Saint-Père, de préserver l’accord sur le statut de l’Église catholique au Maroc et de promouvoir le dialogue interreligieux”.

Et d’ajouter que «la prochaine visite du Pape François en est sans doute un des fruits aussi». Dans une vidéo diffusée par la chaîne du Vatican à la veille de la visite que le Souverain pontife effectuera dans le Royaume, le Pape François a exprimé sa reconnaissance au roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, pour Son invitation bienveillante d’effectuer une visite au Maroc.

“Sur les pas de mon prédécesseur le Pape Jean Paul II, je viendrai comme un pèlerin de la paix et de la fraternité dans un monde qui a grandement besoin de ces valeurs”, a affirmé le Souverain pontife dans son message.

S.L. (avec MAP)