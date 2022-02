Le jeune homme qui a tenté de sauver le petit Rayan se confie (VIDEO)

Imad, le jeune homme qui a tenté de sauver le petit Rayan, s’est confié à Le Site info lors des obsèques du garçon, décédé après avoir passé 5 jours au fond d’un puits, dans la province de Chefchaouen.

«Depuis que j’ai appris la mort de Rayan, je ne cesse de faire des cauchemars. Sa voix résonne encore dans ma tête. Je n’arrive toujours pas à oublier ses pleurs. Cette terrible épreuve est difficile à surmonter. J’ai pu descendre jusqu’à 28 mètres dans le puits mais je n’ai pas pu secourir Rayan. J’en souffre encore», a affirme Imad.

Le jeune homme, originaire de Chefchaouen, a loué, par ailleurs, les efforts des équipes de secours et remercié les autorités d’avoir mis à disposition tous les moyens nécessaires pour sauver le petit Rayan.

Pour rappel, le petit Rayan, décédé après être tombé dans un puits asséché de 32 mètres, a été inhumé, ce lundi, dans la commune Tamorot (province de Chefchaouen).

L’inhumation de la dépouille du petit Rayan, qui a eu lieu après les prières d’Addohr et du mort, s’est déroulée au cimetière Zaouia dans le village de Daroutane, en présence de la famille du défunt et une foule d’habitants de la commune et des collectivités territoriales voisines.

Des versets du Saint Coran ont été récités, à cette occasion, et l’assistance a élevé des prières pour le repos de l’âme du petit Rayan, un enfant de 5 ans, dont la mort a suscité un énorme élan de solidarité aux niveaux national et international, implorant le Tout Puissant de l’accueillir dans son vaste paradis et de l’entourer de Sa sainte miséricorde.

H.M.