Le jeune en fauteuil roulant va-t-il vraiment effectuer le service militaire?

L’annonce a suscité une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux. Mohamed Mghitri, jeune homme originaire de Guelmim, a reçu une convocation pour remplir le formulaire de recensement relatif au service militaire. Sauf que Mohamed est en fauteuil roulant depuis plusieurs années.

L’avocat et parlementaire PJDiste, Reda Boukmazi, a réagi à cette convocation sur les réseaux sociaux. “Il ne s’agit que de recensement”, a-t-il indiqué dans un post Facebook.

“L’étape qui a été lancée concerne l’opération de recensement au cours de laquelle tous ceux qui remplissent les conditions et modalités fixées par la loi 44.18 relative au service militaire, sont convoqués”, a-t-il fait savoir.

“Vient ensuite la deuxième étape, celle de l’identification des appelés”, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Boukmazi n’a pas omis de rappeler que toute personne disposant d’un motif d’exemption du service militaire (inaptitude physique ou de santé), doit présenter un justificatif (rapport médical…) dans les 20 jours suivant le remplissage du formulaire de recensement.

À noter que les personnes présentant une inaptitude physique ou de santé certifiée par un rapport médical émis par les services des formations hospitalières publiques compétentes, le soutien de famille ou la poursuite d’études, sont dispensées du service militaire.

Rappelons que les listes des personnes appelées à remplir le formulaire de recensement ont été arrêtées par la commission centrale ad-hoc au cours de la réunion tenue à cet effet le mardi 2 avril dernier, sous la présidence du vice premier président de la Cour de cassation, président de chambre à ladite Cour.

Un communiqué du ministre de l’Intérieur avait précisé que les listes arrêtées conformément aux dispositions de la loi 44.18 relative au service militaire et les textes organiques de son application, et tenant compte du principe d’égalité entre les citoyens et de garantie de l’équilibre entre les régions, ont été soumises aux services des préfectures et provinces et préfectures d’arrondissement pour imprimer les avis qui seront adressés aux personnes concernées en vue de les inviter à remplir le formulaire de recensement les concernant.

