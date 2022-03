Le HCP lance sa plateforme Genre

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a lancé une plateforme interactive et conviviale dédiée aux statistiques et études sur le genre. Présentée lors de la rencontre organisée par le HCP autour de la thématique: ‘’L’égalité de genre, impératif du développement durable’’, cette plateforme s’inscrit dans le cadre des actions visant à renforcer le socle statistique national en général, et des statistiques de genre en particulier.

La plateforme, visible sur le site «genre. hcp.ma», vise à faciliter l’accès des utilisateurs et répondre à leurs besoins. Elle englobe une panoplie d’outputs sur la thématique, à savoir vidéos, actualités, recueil d’indicateurs genre, publications, méthodes, outils, glossaire et autres liens utiles.

Pour ce qui est des indicateurs, la plateforme met à la disposition des acteurs un recueil d’indicateurs basés sur le cadre conceptuel des référentiels internationaux d’indicateurs genre, enrichis et adaptés aux besoins du contexte national.

S.L.