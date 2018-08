Le grand rabbin du Maroc est décédé

Agé de 90 ans, Monsonego a occupé plusieurs postes de responsabilité avant de devenir grand rabbin du Maroc. Il a travaillé aux côtés de son père Yedidya, qui était rabbin de la ville de Fès, et a fait ses études au Maroc et en France.

