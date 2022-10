Le grand artiste Omar Sayed hospitalisé à Casablanca (VIDEO)

Le célèbre artiste, Omar Sayad, du mythique groupe pionnier de Nassa El Ghiwane, a subi avec succès une opération chirurgicale dans une clinique privée casablancaise, mardi 11 octobre courant.

A cette occasion, les réseaux sociaux ont été littéralement submergés, le même jour, de photos de l’artiste dans sa chambre à la clinique après son opération réussie. Photos accompagnées de vœux de nombreux internautes de prompte guérison et de bonne convalescence à notre grand artiste, Omar Sayed.

De son côté, Mouhcine Abouzine, membre du groupe musical « Ahfad El Ghiwane », a tenu également à partager la photo de Omar Sayed, de l’intérieur de sa chambre d’hospitalisation, ainsi qu’une autre photo où il est lui-même en compagnie des membres de Nass El Ghiwane.

« Ô, fans et admirateurs d’El Ghiwane, vos vœux de prompt rétablissement à l’artiste et maestro, Omar Sayed! Ô, amis d’El Ghiwane qui sont l’élixir du parcours du groupe et son apogée artistique, Omar Sayed est hospitalisé dans une clinique à Casablanca », a écrit comme commentaire ce membre du groupe « Ahfad El Ghiwane ».

L.A.