Le gouvernement s’exprime après l’imposition du pass vaccinal

Le gouvernement a accueilli avec satisfaction la grande affluence vers les centres de vaccination suite à l’adoption de la nouvelle démarche préventive basée sur le pass vaccinal, assurant que la réalisation de l’immunité collective et le retour à la vie normale sont tributaires de la participation massive de tous à cet effort national.

« Suite à l’opérationnalisation de la nouvelle démarche préventive basée sur l’adoption du pass vaccinal comme document essentiel de déplacement, le gouvernement salue la grande adhésion des citoyennes et citoyens ayant répondu à cet appel national, et se sont engagés massivement dans la campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus », indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

En vue de faciliter cette opération, poursuit le communiqué, « le gouvernement informe les citoyennes et citoyens ayant reçu la première dose du vaccin contre le Covid-19 qu’ils ont la possibilité d’obtenir un pass vaccinal provisoire, afin de bénéficier de certains avantages garantis par le pass vaccinal définitif et d’améliorer l’accès à nombre de services et prestations ».

Le gouvernement a appelé les citoyennes et citoyens ayant reçu la première dose à continuer à observer strictement les mesures préventives, et à prendre toutes les précautions, surtout lors de l’accès aux lieux publics, et ce jusqu’à la prise de la deuxième dose du vaccin.

Le gouvernement a relevé que la réalisation de l’immunité collective et la garantie d’un retour à la vie normale dépend essentiellement de la vaccination de toutes les catégories cibles, exhortant dans ce sens l’ensemble des citoyennes et citoyens à prendre rapidement la première, ou la deuxième ou la troisième dose du vaccin, selon les cas, dans le centre de vaccination le plus proche.

S.L. (avec MAP)