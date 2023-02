Le gouvernement réagit à la hausse des prix

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gouvernement œuvre sans relâche en vue de ramener les prix des produits alimentaires à leur niveau normal, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Les procédures et mesures prises par le gouvernement permettront de faire revenir les prix des légumes, à leur niveau « normal et raisonnable au cours des prochains jours ou semaines », a souligné Mezzour lors d’une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion interministérielle de haut niveau de veille et de suivi de l’approvisionnement des marchés et des prix.

Le gouvernement « est conscient de la situation du citoyen », a-t-il dit, assurant que toutes les parties concernées sont mobilisées en vue d’intervenir strictement face à toute personne qui tente de manipuler les prix ainsi que pour limiter les comportements inacceptables.

Par ailleurs, l’exécutif a pris des mesures permettant d’importer 200.000 têtes de bovins au cours des prochains mois, dont 30.000 seront reçues avant le mois de Ramadan, notant que « la baisse des prix serait évidente durant ces derniers jours ».

Au début de la réunion du Conseil de gouvernement tenu ce jeudi, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a appelé à accroitre le contrôle de l’état d’approvisionnement des marchés du Royaume en denrées alimentaires, à renforcer le suivi en matière de distribution et de qualité et à traquer et à sanctionner les auteurs de toute infraction ou tout comportement opportuniste.

Aussi, le Chef du gouvernement a assuré que la campagne de production des légumes et des tomates cette année a atteint un bon niveau, attribuant la récente hausse des prix des tomates à la vague de froid que connaît actuellement le Royaume.

Akhannouch a affirmé qu’il est prévu que « les prix de la tomate enregistrent, durant les proches semaines à venir, une baisse avec le retour de températures plus clémentes, ce qui contribuera à la maturité des cultures nationales et à leur disponibilité sur les marchés ».

Pour sa part, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas a indiqué, lors d’un point de presse à l’issue dudit Conseil de gouvernement, que l’exécutif « prendra toutes les mesures pour faire baisser les prix et procèdera au contrôle de tous les points de vente en vue de préserver le pouvoir d’achat des citoyens et assurer l’approvisionnement normal des marchés ».

S.L