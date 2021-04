Le gouvernement libanais remercie à son tour le roi Mohammed VI

Le ministre libanais des Affaires étrangères et des expatriés, Charbel Wahba, a exprimé, au nom du gouvernement libanais, « ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI » pour le généreux don royal que le Souverain a bien voulu faire aux forces armées et au peuple libanais.

Ce don royal « est venu comme un baume sur la blessure du Liban », a indiqué lundi Wahba lors d’une rencontre avec l’ambassadeur du Maroc à Beyrouth, M’hammed Grine.

Il a également mis en exergue le soutient constant et la sollicitude dont le roi Mohammed VI entoure le Liban, rappelant à cet égard l’aide humanitaire importante que son pays a reçue du Maroc à la suite de l’explosion du port de Beyrouth en août dernier.

Le ministre a également salué le déploiement, sous Hautes instructions du roi Mohammed VI, de l’hôpital militaire de campagne au centre de Beyrouth, qui « a fourni ses services médicaux aux blessés et à tous les habitants de la capitale ».

Ce don royal a reçu une grande attention de la part de divers médias libanais, aussi bien les journaux, les chaînes de télévision, les stations de radio que les sites électroniques d’information, qui ont suivi l’opération d’acheminement de l’aide et l’ont accueillie favorablement.

Le dernier lot des aides alimentaires acheminées, sur Hautes instructions du roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces armées royales (FAR), aux forces armées et au peuple libanais, est arrivé mardi matin à bord de deux avions militaires marocains à l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth.

Lire aussi: Le chef de l’armée libanaise remercie le roi Mohammed VI

M.S. (avec MAP)