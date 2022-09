Le gouvernement entame un nouveau round de négociations avec les centrales syndicales

Il est prévu que l’Exécutif s’apprête à entamer le deuxième round des négociations avec les centrales syndicales, courant de ce mois de septembre.

Le chef de gouvernement, Aziz Akhannouch a assuré que ce dialogue social avec les différents partenaires sociaux aura bel et bien lieu pendant le mois de septembre courant. Cette confirmation du chef de l’Exécutif a été faite lors du dernier Conseil de gouvernement, tenu jeudi 1er septembre 2022.

Par la même occasion, Aziz Akhannouch a annoncé une série de mesures, dont l’allégement des conditions de bénéficier des retraites, l’augmentation des montants des allocations familiales, ainsi que celle du salaire minimum légal (SMIG), concernant le secteur public.

De même que le chef de gouvernement a tenu à assurer qu’il veillera à ce que les conditions de bénéficier des retraites ne seront plus de 3240 jours, mais de 1320 jours seulement. Par ailleurs, les fonctionnaires ayant atteint l’âge légal de la retraite de 60 ans et qui ont moins de 1320 jours d’adhésion, auront la possibilité de récupérer la somme des participations de journées ouvrables, en sus de leurs participations courantes.

De surcroît, Akhannouch a également assuré que le montant des allocations familiales et du SMIG sera augmenté, concernant le secteur public, pour devenir de 3500 DH, que l’échelle 7 sera supprimé et que le pourcentage de promotion d’une échelle à une autre atteindra 36%, pour les fonctionnaires, entre autres mesures visant à l’amélioration de la situation aussi bien concernant le secteur public que privé.

Le gouvernement est parvenu à signer des accords avec les centrales syndicales les plus représentatives du secteur de la santé publique, en vue d’une réforme et d’une régénération réelles du système sanitaire national afin d’en motiver les personnels et d’améliorer leurs conditions de travail.

S’agissant de certaines catégories de praticiens, le chef de gouvernement a précisé que tout arbitraire envers eux a été supprimé, et ce, à travers le réseau d’organisation et de fonctionnement des médecins, des pharmaciens et des dentistes, commençant par le numéro de l’indice 509 qui comporte toutes les indemnisations, ainsi que la promotion d’une échelle à une autre au profit du personnel infirmier et des techniciens de santé sans oublier la revalorisation de l’indemnisation au profit des cadres administratifs et techniques exerçant au ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Toutes les mesures précitées ont été adoptées lors du Conseil de gouvernement du jeudi 1er septembre et seront mises en œuvre dès le 1er janvier 2023, conformément aux délais impartis, objets de l’accord sectoriel, a poursuivi Aziz Akhannouch.

Pour rappel, les quinze textes sur lesquels le gouvernement a planché, en accord avec les différents partenaires sociaux, aussi bien au niveau national que sectoriel, avant même l’entame du deuxième round des négociations concernant le dialogue social, entrent dans le cadre de la préparation sérieuse et efficiente de la rencontre prévue entre l’Exécutif et les centrales syndicales, au cours des prochains jours de ce mois de septembre.

L.A.